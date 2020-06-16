Популярна російська співачка Нюша потішила шанувальників новим пікантним фото.

Так, на ньому артистка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши "п'яту точку". Відповідний знімок Нюша опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Instagram Нюші

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки й засипали її компліментами.

"Ти дуже крута. Більше б таких фото", "Дуже красиво", "Фігура – вогонь", "Не перестаю захоплюватися", "Попа – вогонь", – написали люди.

Співачка Нюша показала пишні сідниці на пікантному фото

Співачка Нюша показала пишні сідниці на пікантному фото

Співачка Нюша показала пишні сідниці на пікантному фото

Співачка Нюша показала пишні сідниці на пікантному фото

Співачка Нюша показала пишні сідниці на пікантному фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Нюші, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Instagram Нюші

Instagram Нюші

Instagram Нюші

Instagram Нюші

Instagram Нюші

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Нюша вразила шанувальників відвертими знімками. Так, на них зірка позувала у спокусливому боді, яке підкреслило її струнку фігуру. Свій образ Нюша доповнила босоніжками на підборах і довгим плащем.