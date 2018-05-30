Співачка Наталя Гордієнко відправляється на Чемпіонат Європи з ралі

На початку червня українська співачка Наталія Гордієнко відправиться до Греції на "Ралі Акрополіс", етап Чемпіонату Європи з ралі.

Артистка хоче підтримати свого чоловіка, ралійного штурмана Павла Черепіна. Для екіпажу Павла і його пілота Юрія Протасова це змагання стане поверненням у великі гонки.

"Головне правило нашої сім'ї - бути один для одного опорою. Тим більше - в тому, що для кожного з нас по-справжньому важливо, - ділиться Наталя. - Паша - найголовніший помічник у всіх моїх починаннях, пов'язаних з кар'єрою. Він був першою людиною, яка сказала мені, що пора повертатися на сцену. Я вдячна своєму чоловікові, дуже пишаюся ним і збираюся "хворіти" за нього голосніше за всіх! "

"Ралі Акрополіс" відбудеться 1-3 червня в Греції. На 3 червня запланована і прем'єра чергового синглу з нової програми співачки - "Паралелі". Пісня буде представлена ​​в рамках концерту "Велике весілля" на столичному Співочому полі.

"Мені доведеться повернутися до Києва трохи раніше, щоб презентувати

"Паралелі", - говорить Гордієнко. - Так вийшло, що "знакові" для нас

обох події кілька "наклалися" один на одну. Фінальний день

змагань я пропущу, але збираюся співати так, щоб Паша відчував мою підтримку і на відстані".

Новини Співачка Наталя Гордієнко заспівала в прямому ефірі

З недавнього часу Гордієнко веде відеоблог, в якому ділиться

секретами, як поєднувати роботу і сім'ю. Другий випуск влогу вже доступний

на сторінці Наталії в YouTube.