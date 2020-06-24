Співачка Наталі повідомила про трагедію в родині: у неї помер батько

Відома російська співачка, зірка 90-х Наталі повідомила про смерть батька – Міняєва Анатолія.

Артистка зазначила, що дуже важко переживає втрату близької людини. Про причини смерті не повідомляється. Про це Наталі написала на особистій сторінці в Instagram (дивіться відеоролик в кінці новини).

"Мій, наш татко – Міняєв Анатолій Миколайович! Батько трьох дітей! Наш спортсмен в юності, легкоатлет, наш начальник! Мій навіки рідний, коханий, дорогоцінний тато... Відсвяткував в лютому своє 70-річчя і днями покинув нас... Зворушливе відео зробив мій брат Максим. Великою сім'єю, звичайно, легше нести втрату... Сумуємо. Діти, дружина, онуки..." – поділилася 46-річна співачка.

Співачка Наталі з сім'єю (її батько – крайній праворуч) Комсомольська правда

Ще один брат співачки Антон також висловився з приводу смерті батька, подякувавши всім за слова підтримки і співчуття.

Батько співачки Анатолій Міняєв Instagram Наталі

"Вічна пам'ять! Він був більше ніж батько, він був нашим другом по життю! Він всіх любив і поважав, і його любили та поважали. Він завжди вважав, що найголовніше – це сім'я і любов один до одного. Він любив життя, спорт, сім'ю і людей. Іноді бурчав, але тільки від того, що саме так переживав за когось. Любіть життя і своїх близьких!" – підкреслив чоловік.

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