Співачка Мерая Кері заявила, що її намагалися продати сутенеру в 12 років

Американська співачка Мерая Кері розповіла, що сестра намагалася продати її сутенеру, коли їй було 12 років.

Моторошними подробицями артистка поділилася в інтерв'ю Опрі Вінфрі, передає видання Entertainment Tonight.

"Коли мені було 12 років, моя сестра накачала мене валіумом, запропонувала мені кокаїн, завдала мені опіки третього ступеня і спробувала продати мене сутенеру", – згадала Мерая.

Мерая Кері. dailypress.com

Вона пояснила, що у неї завжди були напружені стосунки з сестрою Еллісон та братом Морганом.

"Ми навіть толком не знаємо один одного. Ми не росли разом. У них було своя життя, а коли я народилася, вони вже були зіпсованими людьми", – сказала Кері. За словами співачки, родичі завжди вважали, що у неї легке життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська актриса Джессі Кейв, яка зіграла Лаванду Браун в серії фільмів про Гаррі Поттера, зізналася, що тренер з тенісу зґвалтував її в 14 років.