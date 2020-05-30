Співачка MamaRika показала пікантне фото в ліжку зі своїм чоловіком

Крістіна Долматова люди 15:26, 30.05.2020

Популярна українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) вразила мережу пікантним фото зі своїм чоловіком Сергієм Середою.

Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому співачка та її коханий позували в оголеному вигляді, лежачи в ліжку.

MamaRika
Фото: instagram/mamarika_official

"Доброго пізнього ранку. У таку дощову погоду хочеться не вилазити з ліжка і спати цілий день на плечі у чоловіка", – написала MamaRika.

MamaRika з чоловіком
Фото: instagram/mamarika_official

Пікантне фото пари привернуло увагу шанувальників, які засипали подружжя компліментами.

"Я кайфую від вас", "Ой, як гарно", "Дуже гаряче фото", – написали люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона позувала в прозорому боді, яке демонструвало її стрункі форми, а також груди.

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