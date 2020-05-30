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30 травня • оновлено в 15:59
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Співачка MamaRika показала пікантне фото в ліжку зі своїм чоловіком

2.6т
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Популярна українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) вразила мережу пікантним фото зі своїм чоловіком Сергієм Середою.

Відповідний знімок зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому співачка та її коханий позували в оголеному вигляді, лежачи в ліжку.

MamaRika

MamaRika

Фото: instagram/mamarika_official

"Доброго пізнього ранку. У таку дощову погоду хочеться не вилазити з ліжка і спати цілий день на плечі у чоловіка", – написала MamaRika.

MamaRika з чоловіком

MamaRika з чоловіком

Фото: instagram/mamarika_official

Пікантне фото пари привернуло увагу шанувальників, які засипали подружжя компліментами.

"Я кайфую від вас", "Ой, як гарно", "Дуже гаряче фото", – написали люди.

Співачка MamaRika показала пікантне фото в ліжку зі своїм чоловіком
Співачка MamaRika показала пікантне фото в ліжку зі своїм чоловіком
Співачка MamaRika показала пікантне фото в ліжку зі своїм чоловіком
Співачка MamaRika показала пікантне фото в ліжку зі своїм чоловіком

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Так, вона позувала в прозорому боді, яке демонструвало її стрункі форми, а також груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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