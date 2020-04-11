Співачка МакSим раптово зникла

Російська співачка МакSим (Марина Максимова), яка в лютому цього року повідомила, що йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям, раптово зникла.

Так, як пише КП, артистка вже більше місяця не виходить на зв'язок, а остання публікація на її сторінці в Instagram була зроблена 14 лютого.

МакSим КП

За словами радіоведучого Максима Привалова, знаменитість навіть не відповідає на телефонні дзвінки:

"Я з лютого місяця намагаюся покликати її на ефір. У мене є її особистий номер. Я пишу, дзвоню на нього – не виходить. Я намагаюся через піар-службу це зробити, але не виходить".

МакSим eg.ru

Втім, представниця артистки Маргарита Соколова заспокоїла шанувальників і заявила, що МакSим просто відпочиває.

"А чому Марина повинна брати слухавку, якщо вона відпочиває? Я неодноразово говорила, що зараз повний релакс, ніякого спілкування та інтерв'ю, ніяких зйомок. У Марини все прекрасно, вона в хорошій формі і добре себе почуває. Ті, на кого вона не бере слухавку, тільки називають себе друзями. З близькими вона спілкується. У цьому немає нічого дивного – зараз повинна бути повна відключка від роботи й якихось обговорень", – сказала Соколова.

МакSим today.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше МакSим розкрила подробиці аварії. Вона сказала, що все відбулося в лічені секунди і вона дивом залишилася жива.

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