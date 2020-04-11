Головна Новини
11 квітня • оновлено в 17:58
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Співачка МакSим раптово зникла

7.7т
Читати матеріал російською

Російська співачка МакSим (Марина Максимова), яка в лютому цього року повідомила, що йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям, раптово зникла.

Так, як пише КП, артистка вже більше місяця не виходить на зв'язок, а остання публікація на її сторінці в Instagram була зроблена 14 лютого.

МакSим

МакSим

КП

За словами радіоведучого Максима Привалова, знаменитість навіть не відповідає на телефонні дзвінки:

"Я з лютого місяця намагаюся покликати її на ефір. У мене є її особистий номер. Я пишу, дзвоню на ньогоне виходить. Я намагаюся через піар-службу це зробити, але не виходить".

МакSим

МакSим

eg.ru

Втім, представниця артистки Маргарита Соколова заспокоїла шанувальників і заявила, що МакSим просто відпочиває.

"А чому Марина повинна брати слухавку, якщо вона відпочиває? Я неодноразово говорила, що зараз повний релакс, ніякого спілкування та інтерв'ю, ніяких зйомок. У Марини все прекрасно, вона в хорошій формі і добре себе почуває. Ті, на кого вона не бере слухавку, тільки називають себе друзями. З близькими вона спілкується. У цьому немає нічого дивного – зараз повинна бути повна відключка від роботи й якихось обговорень", – сказала Соколова.

МакSим

МакSим

today.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше МакSим розкрила подробиці аварії. Вона сказала, що все відбулося в лічені секунди і вона дивом залишилася жива.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особа
МакSим
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
6
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
думаю,что идет где то босиком вдоль ночных дорог ,не жалея ног
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,хватит фэйки метать,а путин кже нашелся когда как вы заявили,исчез из кремля
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз идите лесом,фэйкометы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги