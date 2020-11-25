Співачка Лоліта потрапила в ДТП у Москві. Відео

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська в Москві потрапила в аварію.

Подія сталася на одній зі столичних вулиць, пише Telegram-канал "Звездач" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, артистка рухалася по дорозі і її машину підрізав сріблястий Nissan, в результаті чого сталося зіткнення.

На щастя, всі пасажири обох автомобілів відбулися легким переляком. Медична допомога нікому не знадобилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лоліта Мілявська зізналася, що у неї були інтимні стосунки з жінкою.