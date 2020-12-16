Співачка Lizzo нарвалася на критику в мережі через своє рішення схуднути

Популярна американська співачка Lizzo викликала суперечки серед шанувальників через те, що вирішила схуднути. Вона вкотре опублікувала відео, в якому показала результати своєї 10-денної смузі-дієти.

Раніше фанати підтримували зірку за бодіпозитивну позицію, тому зараз деякі з них були шоковані тим, що знаменитість почала худнути. Відповідним роликом Lizzo поділилася на своїй сторінці в Tik Tok (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, співачка продемонструвала свої форми і розповіла про спроби схуднути. За її словами, вона почувається добре.

"Зазвичай мені було б страшно та соромно публікувати подібні речі в інтернеті, я відчуваю, що від великої дівчини люди очікують, якщо вона робить щось для здоров'я, то це для втрати ваги, але це не так" – зазначила артистка .

Lizzo викликала суперечки серед шанувальників PeopleTalk

Вона додала, що листопад був для неї дуже стресовим – співачка багато пила та їла шкідливу їжу. Тому знаменитість вирішила змінити ситуацію і повернути все так, як було раніше.

Думки користувачів мережі розділилися. Одні шанувальники підтримали Lizzo і поважають її рішення, а інші – розчарувалися в зірці.

"Ви не розумієте. Вона сказала, що у неї проблеми зі шлунково-кишковим трактом, і перед тим, як зробити це, обговорила все з дієтологом. Вона робить це для "перезавантаження"

"Це так розчаровує"

"Будь ласка, слухайте своїх шанувальників. Ми знаємо, до чого ви прагнете, але це не той спосіб, який вам слід просувати"

"Я засмучений. Я хочу, щоб ви почувалися чудово, здоровими... Але я також хочу, щоб ви любили і приймали себе такими, якими ви є"

"Серце болить разом з усіма моїми товстими друзями"

Думки користувачів мережі розділилися Скриншот

Lizzo засипали коментарями Скриншот

Фанати Lizzo розчарувалися в зірці Скриншот

Lizzo нарвалася на критику в мережі Скриншот

Нагадаємо, Мелісса Вівіан Джефферсон, відома як Lizzo, – американська співачка, реперша та актриса. Її дебютний альбом, Lizzobangers, був випущений у 2013 році. Також вона була номінована на премію "Греммі 2020".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома американська реперша Lizzo повністю оголилася для пікантної фотосесії.