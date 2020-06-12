Російська співачка Олена Камбурова розкритикувала концертну програму примадонни Алли Пугачової "Різдвяні зустрічі" та її виступу на них.

Так, за словами артистки, Алла Борисівна не раз запрошувала її взяти участь в концерті, проте вона відмовлялася через "неприйнятну атмосферу зустрічей" та "вульгарні виступи примадонни". Про це Камбурова розповіла в інтерв'ю виданню "Експрес газета".

Олена Камбурова та Алла Пугачова

"Що стосується Пугачової, то вона запрошувала мене виступити у своїх "Різдвяних зустрічах", але я відмовилася. Атмосфера цих зустрічей для мене неприйнятна. Та й вульгарності у виступах Алли вистачало", – заявила Камбурова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін показав на відео свою 71-річну дружину, легендарну співачку Аллу Пугачову. Вона дефілювала біля свого будинку.