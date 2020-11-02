Співачка Камалія через перенесений коронавірус полетіла на обстеження до Німеччини
Найбагатша співачка України, дружина відомого мільярдера Мохаммада Захура Камалія нещодавно перехворіла на коронавірус. Але навіть після одужання артистка планує провести повне обстеження свого здоров'я.
Так, 43-річна зірка на своїй сторінці в Instagram повідомила, що її чоловік порадив перевірити здоров'я після коронавірусу в Німеччині.
"За наполяганням Захура вилітаю сьогодні в Німеччину, щоб перевірити себе на предмет наслідків коронавірусу і як із цим боротися надалі. Після повернення обов'язково поділюся з вами в моєму наступному ефірі. Не хворійте!" – написала Камалія.
Через кілька годин співачка також опублікувала фото, на яких видно, як вона з чоловіком вже перебуває в літаку по дорозі до Німеччини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 38-річний герцог Кембриджський принц Вільям перехворів на коронавірус ще в квітні. Він не хотів про це говорити, тому що побоювався паніки.