Співачка Холзі розкритикувала премію 'Ґреммі-2021' і назвала її 'невловимим процесом'

Американська співачка Холзі (Halsey) розкритикувала премію "Ґреммі-2021". Вона назвала номінацію артистів "невловимим процесом".

За її словами, багато людей висловили їй співчуття. Відповідну заяву знаменитість зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Ґреммі – невловимий процес. Часто мова йде про приватні виступи за лаштунками, про знайомство з потрібними людьми, про проведення кампаній через виноградну лозу, з правильними рукостисканнями і "хабарами", які можуть бути настільки ж двозначними, щоб їх можна було вважати "не хабарами", – повідомила співачка.

Крім того, Холзі додала, що артисти, які хочуть перемогти в номінаціях, повинні "допомогти Академії заробити мільйони на рекламі" та "присвятити себе ексклюзивним виступам на телебаченні".

"Просто хотіла зняти тягар з грудей. The Weeknd заслуговує кращого, і Manic теж. Можливо, мені не варто говорити про це, але мені все одно. Хоча я рада за моїх талановитих друзів, яких визнали в цьому році, я сподіваюся на велику прозорість або реформи. Але я впевнена, що цей пост все одно потрапить до чорного списку", – підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний американський репер The Weeknd не потрапив ні в одну з номінацій на премію "Ґреммі-2021" і звинуватив її організаторів у корупції.