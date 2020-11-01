Співачка Ешлі Сімпсон втретє стала мамою

Obozrevatel Люди 12:26, 1.11.2020 Оновлено: 12:51, 1.11.2020

Американська співачка й акторка 35-річна Ешлі Сімпсон народила третю дитину.

Радісною новиною зірка поділилася в Instagram, опублікувавши перше фото новонародженого малюка.

Знаменитість народила своєму чоловікові Евану Россу хлопчика.

"10-29-2020. Зіггі Блю Росс. Наш милий хлопчик прибув! Я на Місяці, ми такі щасливі", – підписала знімок із малюком співачка.

Ешлі Сімпсон показала новонародженого малюка.

До речі, Сімпсон і Росс виховують двох дітей – спільну 4-річну доньку Джаггер Сноу і 12-річного сина Ешлі від першого шлюбу з басистом гурту Fall Out Boy Пітом Вентцем, Бронкса Мауглі.

Ешлі Сімпсон народила третю дитину.

Варто відзначити, що зіркова пара одружилася 2014 року – весілля вони зіграли через рік після того, як почали зустрічатися. Для Сімпсон це вже другий шлюб.

Ешлі Сімпсон із чоловіком Еваном Россом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль прокоментувала чутки про свою вагітність.

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