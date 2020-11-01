Співачка Ешлі Сімпсон втретє стала мамою

Американська співачка й акторка 35-річна Ешлі Сімпсон народила третю дитину.

Радісною новиною зірка поділилася в Instagram, опублікувавши перше фото новонародженого малюка.

Знаменитість народила своєму чоловікові Евану Россу хлопчика.

"10-29-2020. Зіггі Блю Росс. Наш милий хлопчик прибув! Я на Місяці, ми такі щасливі", – підписала знімок із малюком співачка.

До речі, Сімпсон і Росс виховують двох дітей – спільну 4-річну доньку Джаггер Сноу і 12-річного сина Ешлі від першого шлюбу з басистом гурту Fall Out Boy Пітом Вентцем, Бронкса Мауглі.

Варто відзначити, що зіркова пара одружилася 2014 року – весілля вони зіграли через рік після того, як почали зустрічатися. Для Сімпсон це вже другий шлюб.

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