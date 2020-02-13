"Співачка чи стриптизерка?" Зірка з РФ розлютила мережу голим фото

Російська співачка Рита Дакота викликала бурхливі обговорення відвертим фото, на якому позує в одних трусах.

Пікантну фотографію знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Рита Дакота Instagram @ritadakota

На знімку, зробленому під час відпочинку на Балі, Дакота сфотографована на ліжку оголеною. З одягу на артистці лише крихітні труси, а голі груди прикриває ковдра.

Нова відверта фотографія викликала обговорення в коментарях. Зокрема, користувачі розкритикували знімок зірки, зазначивши, що їм вже набридли голі фото.

"Чому ви всі такі розумні, але при цьому завжди напівголі ...", "Не розумію, ви співачка чи стриптизерка?", "Куди ж так труси високо задирати", "Інстаграм відкриваєш – одні ж*пи", "Гола знімайся вже", – обурювалися підписники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рита Дакота підірвала мережу пікантним фото в басейні. На ньому вона позувала повністю голою, засвітивши пишні груди.

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