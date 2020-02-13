Головна Новини
13 лютого • оновлено в 08:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Співачка чи стриптизерка?" Зірка з РФ розлютила мережу голим фото

1.7т
Читати матеріал російською

Російська співачка Рита Дакота викликала бурхливі обговорення відвертим фото, на якому позує в одних трусах.

Пікантну фотографію знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Рита Дакота

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Новини
У прозорій сукні без білизни: 54-річна зірка Голлівуду засвітила голі груди. Фото

На знімку, зробленому під час відпочинку на Балі, Дакота сфотографована на ліжку оголеною. З одягу на артистці лише крихітні труси, а голі груди прикриває ковдра.

Нова відверта фотографія викликала обговорення в коментарях. Зокрема, користувачі розкритикували знімок зірки, зазначивши, що їм вже набридли голі фото.

"Чому ви всі такі розумні, але при цьому завжди напівголі ...", "Не розумію, ви співачка чи стриптизерка?", "Куди ж так труси високо задирати", "Інстаграм відкриваєш – одні ж*пи", "Гола знімайся вже", – обурювалися підписники.

"Співачка чи стриптизерка?" Зірка з РФ розлютила мережу голим фото
"Співачка чи стриптизерка?" Зірка з РФ розлютила мережу голим фото
"Співачка чи стриптизерка?" Зірка з РФ розлютила мережу голим фото
"Співачка чи стриптизерка?" Зірка з РФ розлютила мережу голим фото
"Співачка чи стриптизерка?" Зірка з РФ розлютила мережу голим фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Рита Дакота підірвала мережу пікантним фото в басейні. На ньому вона позувала повністю голою, засвітивши пишні груди.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Анна Міхно
Особа
Рита Дакота
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги