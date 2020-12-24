Співачка Asti вийшла заміж: з'явилися зворушливі фото з весілля

30-річна російська співачка українського походження Asti, справжнє ім'я якої Анна Дзюба, вийшла заміж за свого коханого Станіслава. Через пандемію коронавірусу їм довелося перенести пишне весілля на 2021 рік.

Про радісну подію артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Asti заявила, що дуже щаслива поруч зі своєю другою половинкою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Варто зазначити, що в липні 2019 співачка продемонструвала обручку, а ЗМІ вдалося розсекретити ім'я її коханого. Ним виявився Станіслав Юркін, на момент початку їхніх стосунків йому було 40 років, за плечима у нього – перший шлюб, в якому народилася донька Варя. Він не має стосунку до естради, а володіє власним баром.

Нагадаємо, Анна Дзюба – співачка, відома під псевдонімом Asti. Разом з Артемом Умрихіним співає в попдуеті Artik&Asti.

Співачка народилася 24 червня 1990 року в Черкасах. Пізніше Artik запропонував дівчині співпрацю, і незабаром вони записали першу спільну пісню в київській студії звукозапису.

Потім дует перебрався в Москву, де в молодих виконавців почалося зовсім інше життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Asti розповіла, чому не боялася під час зйомок кліпу "Девочка, танцуй", який презентувала разом з Artik.