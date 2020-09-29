Співачка Аліна Паш оскандалилась через російську мову, заспівавши пісню "про чужих і своїх"

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Аліна Паш заспівала кавер російською мовою

Українська співачка Аліна Паш записала кавер російською мовою на пісню Богдана Титомира "Делай как я". Це викликало хвилю критики в мережі.

На своєму YouTube-каналі артистка опублікувала історію, як створювався переспів. У ролику реперка розповідає російською мовою, що їй завжди подобалося робити кавери (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Аліна Паш оскандалилась через російську мову.

Відзначимо, що в описі під роликом написаний спонсор: ЗАТ "Ферреро Руссия". У мережі негативно відреагували на кавер російською мовою, де Аліна Паш співає "здесь нет чужих, здесь только свои".

"Не довго співала українською", "Люди, розходимся", "Ріже вухо твій язик", – написали в коментарях.

У мережі негативно відреагували на кавер співачки.
Користувачі негативно відреагували на кавер співачки.

Alina Pash "Делай как я": дивитися відео

Богдан Титомир "Делай как я": дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наталія Могилевська поставила запитання підписникам про те, якою мовою їй краще вести проєкти: російською чи українською. Це викликало бурхливі суперечки в мережі.

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