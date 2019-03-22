"Спідницю забула одягнути": пікантне фото Дорофеєвої викликало суперечки в мережі

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим знімком.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в сірій сукні-піджаку і в довгому пальто. Доповнила стильний образ Дорофєєва беретом і ботильйонами на підборах.

"Щось французьке", — прокоментувала знімок співачка.

Багато підписників зазначили, що Дорофєєва виглядає розкішно і стильно.

"Шикарний наряд", "Надя, Ви дуже красива", "Сексуальні ноги", "Ось вона, ікона стилю", "Вау, дуже круто виглядаєш", — пишуть в мережі.

Інші ж коментатори розкритикували співачку, заявивши, що фото невдале і наряд виглядає так, ніби вона забула одягнути спідницю.

"Ви вибачте, трохи невдалий знімок", "Спідницю одягнути забула", "Занадто коротко, як на мене", — пишуть під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва здивувала стильним фото з Нью-Йорка, а також знімками, на яких шанувальники угледіли ознаки пластичної операції.

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