"Спека!" Дочка Ігоря Крутого вразила мережу вульгарними фото з величезними грудьми

Дочка знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія засвітила величезні груди на відвертих знімках.
Так, 33-річна Вікторія Крутая збентежила шанувальників у мережі пікантними фотографіями, які вона опублікувала в Instagram.
Один зі свіжих своїх знімків Вікторія підписала: "Спека в Москві – кайф!".
Шанувальники дівчини в мережі прийшли в захват від гарячого кадру, про що вони написали в коментарях. Багато з них відзначили, що Крута прекрасно виглядає, інші ж акцентували, що у Віки – шикарні груди.
"Боже, як ти прекрасна! Просто чудова!" – розхвалили фани Вікторію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія – старша дочка Ігоря Крутого, яка любить шокувати публіку відвертими знімками. Сам же Крутий, при цьому, нібито серйозно хворий, через що його зовнішній вигляд нерідко спантеличує шанувальників.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.