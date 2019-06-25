"Спека!" Дочка Ігоря Крутого вразила мережу вульгарними фото з величезними грудьми

Дочка знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія засвітила величезні груди на відвертих знімках.

Так, 33-річна Вікторія Крутая збентежила шанувальників у мережі пікантними фотографіями, які вона опублікувала в Instagram.

Один зі свіжих своїх знімків Вікторія підписала: "Спека в Москві – кайф!".

Шанувальники дівчини в мережі прийшли в захват від гарячого кадру, про що вони написали в коментарях. Багато з них відзначили, що Крута прекрасно виглядає, інші ж акцентували, що у Віки – шикарні груди.

"Боже, як ти прекрасна! Просто чудова!" – розхвалили фани Вікторію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія – старша дочка Ігоря Крутого, яка любить шокувати публіку відвертими знімками. Сам же Крутий, при цьому, нібито серйозно хворий, через що його зовнішній вигляд нерідко спантеличує шанувальників.

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