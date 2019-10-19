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20 жовтня • оновлено в 00:12
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"Спасибі за мирне життя": ветеран АТО довела зал до сліз на "Х-Факторі". Відео

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В ювілейному десятому сезоні шоу "Х-фактор" на телеканалі СТБ виступила захисниця України – Юлія Бордунова. Ветеран АТО, боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України.

Жінка прийшла на проект з піснею Tayanna "Фантастична жінка". Взяти участь в "Х-факторі" Бордунову змусили товариші по службі, які і відправили її анкету на шоу (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Юлія Бордунова

Юлія Бордунова

Скріншот з відео

"58 бригада – найкраща, найсильніша, найталановитіша. 15-й сумський окремий мотопіхотний батальйон – я вас щиро люблю. Перша мотопіхотна рота... Філін, я завжди з вами", - такими словами Юлія Бордунова розпочала свій виступ.

Юлія Бордунова

Юлія Бордунова

Скріншот з відео

"Я хочу тебе подякувати за те, що ми маємо можливість жити тут мирним життям і не знати, і навіть не відчувати, що там йде війна. Я хочу подякувати всім нашим військовим в твоєму обличчі, і сказати вам велике спасибі за наше мирне життя", – вимовила Оля Полякова після виступу ветерана.

Новини
"Це пес десь!" Журі на "Х-Факторі" не повірили власним вухам

Зрештою, яскраве та емоційне виконання змусило зал і журі аплодувати стоячи. З трьома "так" від суддів Юлія Бордунова вирушила в наступний тур "Х-фактора".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше на "Х-Факторі" виступила няня дітей Олі Полякової. Вона перемогла у відборі і пройшла далі.

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Тема
Х-Фактор Україна
Місце
Україна
Теги
X-Фактор телеканал СТБ Ветерани війни на Донбасі
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Укроцыганкаславянинка?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
ГHИДA БAHДEPOBCKAЯ, до слез может довести Аллея ангелов в Донецке, а не это вытье шакалье! Детей поубивала, устала, на шоу приехала выступать! Погань вонючая.
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