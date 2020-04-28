"Спасибі, що ніс не зламав!" Самбурська заявила про побиття чоловіком на відео

Марія Дідик люди 14:30, 28.04.2020

Російська актриса Настасья Самбурська розповіла про те, що її побив бойфренд. Дівчина зі сльозами на очах записала відео, в якому повідомила, що вона ні в чому не винна.

Ролик актриса розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Загалом ситуація така... я зараз огребла. Спасибі, що ніс не зламав. Ім'я, звичайно ж не скажу, тому що я на цьому хайпити не буду, адже такий піар – це не моя тема. Просто сам факт. Я про це говорила неодноразово, а ті, хто не зрозуміли, зараз почнуть зловтішатися і танцювати на кістках. Якщо є варіант звалити від абьюзера - валіть! Я звалюю" , - сказала Самбурська.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Самбурська прокоментувала скандал навколо телеведучої Регіни Тодоренко, яку зацькували через слів про домашнє насильство. Актриса закликала "не роздувати з мухи слона".

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