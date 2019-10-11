Спас Брежнєва від кулі, міг розбитися на "Союзі": як космонавт Леонов уникав смерті

Відомий радянський космонавт Олексій Леонов, який помер у 85 років, кілька років тому розповідав, як уникав смерті.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Батьківщина" в 2015 році, уточнивши, що мав летіти на кораблі "Союз 11", який вибухнув, але в останній момент плани провалилися, а пізніше потрапив під кулі.

Олексій Леонов

"За одинадцять годин до старту поміняли екіпаж. У бортінженера Кубасова стався напад алергії, та медкомісія дала йому відвід. Замість нас полетіли Добровольський, Волков і Пацаєв. А через вісімнадцять діб вони загинули при посадці спускового апарату. На жаль, в "Союзі-11" було закладено конструктивну бомбу, яка проявилася лише в польоті. Те, що вона раніше не вилізла назовні, фатальний збіг обставин. Справжня трагедія", – зізнавався Леонов.

Більш того, Леонов розповідав, як потрапив під кулі дезертира з Радянської Армії Віктора Ільїна, який стріляв по машинах з космонавтами, вважаючи, що цілить у Леоніда Брежнєва.

Віктор Ільїн стріляв у Леонова "Вікіпедія"

"Так сталося, що прийняв на себе кулі, що призначалися дорогому Леоніду Іллічу. Він потім підійшов до мене на урочистому прийомі: "Підемо до гардеробу, покажеш шинель з дірками". У залі тільки шумок пробіг. А я що? Раз генеральний секретар ЦК просить, продемонстрував йому сліди від куль. Брежнєв уважно оглянув і каже: "Не хвилюйся, це не в тебе, а в мене стріляли". Утішив. Балістики пізніше провели експертизу і встановили, що мене дивом не зачепило. Так і сказали: "Спас тебе Бог, Леонов". Я відповів: "Значить, молитимуся", – додавав космонавт.

Віктор Ільїн в наші дні Фото: Олег ЗОЛОТО / "КП"

Більш того, Леонов розповідав, як потрапив під кулі дезертира з Радянської Армії Віктора Ільїна, який стріляв по машинах з космонавтами, вважаючи, що цілить в Леоніда Брежнєва.

Віктор Ільїн - карта

Він уточнив, що Ільїн тоді встиг за шість секунд вистрілити 11 разів. Перша куля – в голову водіюі. Самого космонавта постріл теж міг убити, якби він різко не повернувся б – потрапила б в скроню. Ще одна куля пройшла біля живіт, четверта – в обшивку крісла за спиною.

Олексій Леонов

"До мене потім привозили Ільїна. Вибачався. Мовляв, не у вас цілився, хотів розправитися з радянським керівництвом. Він все питав: "Що ж мені тепер робити?" Я йому сказав: "Знайти вдову водія, якого ти застрелив, дітей, які залишилися без батька. Їм в ноги падай, благай про пощаду ... " Не був Ільїн психічно хворим, як потім писали про це. Абсолютно нормальна, адекватна людина. Відсидів двадцять років, вийшов на свободу", – додав космонавт.

Момент замаху на Брежнєва, коли був поранений Леонов

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Леонова стало відомо 11 жовтня. Він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос, а пізніше двічі став героєм Радянського Союзу.

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