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11 жовтня • оновлено в 17:23
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Спас Брежнєва від кулі, міг розбитися на "Союзі": як космонавт Леонов уникав смерті

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Відомий радянський космонавт Олексій Леонов, який помер у 85 років, кілька років тому розповідав, як уникав смерті.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Батьківщина" в 2015 році, уточнивши, що мав летіти на кораблі "Союз 11", який вибухнув, але в останній момент плани провалилися, а пізніше потрапив під кулі.

Олексій Леонов

Олексій Леонов

"За одинадцять годин до старту поміняли екіпаж. У бортінженера Кубасова стався напад алергії, та медкомісія дала йому відвід. Замість нас полетіли Добровольський, Волков і Пацаєв. А через вісімнадцять діб вони загинули при посадці спускового апарату. На жаль, в "Союзі-11" було закладено конструктивну бомбу, яка проявилася лише в польоті. Те, що вона раніше не вилізла назовні, фатальний збіг обставин. Справжня трагедія", – зізнавався Леонов.

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Більш того, Леонов розповідав, як потрапив під кулі дезертира з Радянської Армії Віктора Ільїна, який стріляв по машинах з космонавтами, вважаючи, що цілить у Леоніда Брежнєва.

Віктор Ільїн стріляв у Леонова

Віктор Ільїн стріляв у Леонова

"Вікіпедія"

"Так сталося, що прийняв на себе кулі, що призначалися дорогому Леоніду Іллічу. Він потім підійшов до мене на урочистому прийомі: "Підемо до гардеробу, покажеш шинель з дірками". У залі тільки шумок пробіг. А я що? Раз генеральний секретар ЦК просить, продемонстрував йому сліди від куль. Брежнєв уважно оглянув і каже: "Не хвилюйся, це не в тебе, а в мене стріляли". Утішив. Балістики пізніше провели експертизу і встановили, що мене дивом не зачепило. Так і сказали: "Спас тебе Бог, Леонов". Я відповів: "Значить, молитимуся", – додавав космонавт.

Віктор Ільїн в наші дні

Віктор Ільїн в наші дні

Фото: Олег ЗОЛОТО / "КП"

Більш того, Леонов розповідав, як потрапив під кулі дезертира з Радянської Армії Віктора Ільїна, який стріляв по машинах з космонавтами, вважаючи, що цілить в Леоніда Брежнєва.

Віктор Ільїн - карта

Віктор Ільїн - карта

Він уточнив, що Ільїн тоді встиг за шість секунд вистрілити 11 разів. Перша куля – в голову водіюі. Самого космонавта постріл теж міг убити, якби він різко не повернувся б – потрапила б в скроню. Ще одна куля пройшла біля живіт, четверта – в обшивку крісла за спиною.

Олексій Леонов

Олексій Леонов

"До мене потім привозили Ільїна. Вибачався. Мовляв, не у вас цілився, хотів розправитися з радянським керівництвом. Він все питав: "Що ж мені тепер робити?" Я йому сказав: "Знайти вдову водія, якого ти застрелив, дітей, які залишилися без батька. Їм в ноги падай, благай про пощаду ... " Не був Ільїн психічно хворим, як потім писали про це. Абсолютно нормальна, адекватна людина. Відсидів двадцять років, вийшов на свободу", – додав космонавт.

Момент замаху на Брежнєва, коли був поранений Леонов

Момент замаху на Брежнєва, коли був поранений Леонов

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Леонова стало відомо 11 жовтня. Він був першою людиною, яка вийшла у відкритий космос, а пізніше двічі став героєм Радянського Союзу.

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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Ушёл человек с большой буквы гражданин вечная память
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