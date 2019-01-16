''Спала на підлозі'': Настя Рибка розповіла, що пережила в тюрмі Таїланду

Російська модель Анастасія Вашукевіч, відома в мережі як Настя Рибка, поскаржилася на умови у в'язниці в Таїланді.

Про це вона розповіла в коментарі "РІА Новости", уточнивши, що одним з її головних бажань після повернення в РФ є ліжко.

"Ті, хто в тюрмі не сидів, особливо в тайській, – для них це просто інший світ. І вони не розуміють, що люди можуть ось так ось жити, мати такі відносини один з одним, не знають, які речі можуть бути важливими в цьому житті", – розповіла вона.

Настя Рибка і Алекс Леслі КНК Медіа

За словами Вишукевіч, вони з її тренером Олександром Кириловим (Алекс Леслі) багато чому навчилися за гратами.

"Зараз, чесно кажучи, сил немає ні на що взагалі. Хочеться лягти на ліжко, накритися подушкою і прокинутися через два століття мамонтом. Я хочу ліжко. Я дуже хочу ліжко! Я спала на підлозі десять місяців. Тепер ось тут, в IDC (центр тимчасового утримання імміграційної поліції) у мене є подушка. Я зараз чекаю, поки мене депортують, так ось – у мене тут є подушка. Ви не уявляєте, як я щаслива від цього! Простіше все в житті стало, набагато простіше", – додала Настя Рибка.

Рибка і Леслі після суду скріншот

Рибка і Леслі після суду скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування, в якому розповів про відв'язний відпочинок олігарха Олега Дерипаски з Рибкою.

Леслі разом з нею заарештували в Таїланді в кінці лютого 2018 року під час проведення "секс-тренінгу".

Вартість тайського тренінгу становила $27 тисяч. Цю суму Рибка і Леслі повинні були поділити.

15 січня 2019 року вони визнали себе винними в суді, за що були засуджені до умовного терміну ув'язнення.

Тепер Рибка і Леслі чекають на департацію в Росію в ізоляторі тимчасового утримання.

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