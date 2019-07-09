"Спадщина для тварин": Алібасов пояснив скандал навколо заповіту

Російський продюсер Барі Алібасов, який нещодавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", вперше прокоментував інформацію про позбавлення сина спадщини.
Він написав в офіційному Instagram-акаунті, що це фейк, хоча щодо заповіту дійсно існують деякі розбіжності.
"В інтернеті гуляє фальшивка, ніби я позбавив сина спадщини через конфлікт на телешоу! Нісенітниця якась. Мій син Барі Алібасов-молодший був і залишається моїм єдиним спадкоємцем усього рухомого і нерухомого майна і накопичень", – підкреслив Алібасов.
За словами продюсера, ці дані відображені в його заповіті. При цьому Алібасов зізнався, що у нього із сином, як і в будь-якій звичайній родині, не обходиться без сварок.
"Між нами виникають конфлікти, великі й малі, але вони ніяк не впливають на цілісність нашої родини. Є й розбіжності, але вони завжди переборні. Здебільшого, я пишаюся своїм сином", – підсумував Алібасов, сказавши журналістам уточнювати такі питання саме у нього.
По інтернету гуляє фальшивка, ніби я позбавив сина спадщини через конфлікт на теле-шоу! Нісенітниця якась. Мій син Барі Алібасов-молодший був і залишається моїм єдиним спадкоємцем усього рухомого і нерухомого майна і накопичень. Це відображено і в моєму заповіті. Між нами, як і в будь-якій сім'ї, виникають конфлікти, великі і малі, але вони ніяк не впливають на цілісність нашої сім'ї. Є і розбіжності, але вони завжди переборні. Здебільшого я пишаюся своїм сином. Дуже прошу шановних журналістів враховувати моя думка при написанні публічних текстів. # баріалібасов # Алібасов # нана # яінана # группанана
Нагадаємо, на початку червня ЗМІ поширили інформацію, ніби Алібасов у реанімації переписав заповіт. Стверджувалося, що гурт "На-На" він назвав правовласниками творчої спадщини, а сину залишив елітну нерухомість.
Однак після цього з'явилися інші дані. Ніби продюсер серйозно посварився із сином і нібито звинуватив у тому, що той наживався на трагедії. А майно погрожував "віддати притулкам для тварин".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 червня російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, ніби він помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Його сестра заявляла, що отруїв продюсера навмисно хтось із членів сім'ї дружини.
17 червня артиста виписали з лікарні, після чого він почав активно давати коментарі ЗМІ.
Ще одним скандалом стали висновки експертів, що Алібасов інсценував отруєння для піару свого гурту.
У відповідь на нападки продюсер пройшов повторну експертизу в іншій клініці та оприлюднив дані обстеження.
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