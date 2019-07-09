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"Спадщина для тварин": Алібасов пояснив скандал навколо заповіту

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Російський продюсер Барі Алібасов, який нещодавно отруївся рідиною для прочищення труб "Кріт", вперше прокоментував інформацію про позбавлення сина спадщини.

Він написав в офіційному Instagram-акаунті, що це фейк, хоча щодо заповіту дійсно існують деякі розбіжності.

"В інтернеті гуляє фальшивка, ніби я позбавив сина спадщини через конфлікт на телешоу! Нісенітниця якась. Мій син Барі Алібасов-молодший був і залишається моїм єдиним спадкоємцем усього рухомого і нерухомого майна і накопичень", – підкреслив Алібасов.

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За словами продюсера, ці дані відображені в його заповіті. При цьому Алібасов зізнався, що у нього із сином, як і в будь-якій звичайній родині, не обходиться без сварок.

"Між нами виникають конфлікти, великі й малі, але вони ніяк не впливають на цілісність нашої родини. Є й розбіжності, але вони завжди переборні. Здебільшого, я пишаюся своїм сином", – підсумував Алібасов, сказавши журналістам уточнювати такі питання саме у нього.

По інтернету гуляє фальшивка, ніби я позбавив сина спадщини через конфлікт на теле-шоу! Нісенітниця якась. Мій син Барі Алібасов-молодший був і залишається моїм єдиним спадкоємцем усього рухомого і нерухомого майна і накопичень. Це відображено і в моєму заповіті. Між нами, як і в будь-якій сім'ї, виникають конфлікти, великі і малі, але вони ніяк не впливають на цілісність нашої сім'ї. Є і розбіжності, але вони завжди переборні. Здебільшого я пишаюся своїм сином. Дуже прошу шановних журналістів враховувати моя думка при написанні публічних текстів. # баріалібасов # Алібасов # нана # яінана # группанана

Публікація від Б.Алібасов + Нана (@alibasov_nana)

Нагадаємо, на початку червня ЗМІ поширили інформацію, ніби Алібасов у реанімації переписав заповіт. Стверджувалося, що гурт "На-На" він назвав правовласниками творчої спадщини, а сину залишив елітну нерухомість.

Однак після цього з'явилися інші дані. Ніби продюсер серйозно посварився із сином і нібито звинуватив у тому, що той наживався на трагедії. А майно погрожував "віддати притулкам для тварин".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали
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