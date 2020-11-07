Спадок померлого Жванецького дістанеться молодій дружині та дітям – ЗМІ

Спадщина відомого російського письменника-сатирика українського походження Михайла Жванецького, який помер 6 листопада, дістанеться його молодій дружині Наталі та дітям.

За інформацією видання "Комсомольская правда", майно артиста оцінюється в суму понад 100 мільйонів рублів. І вся власність сатирика перейде його молодій дружині Наталі та їхній спільній дитині, 25-річному синові Дмитру Жванецькому.

Михайло Жванецький із дружиною Наталею. starhit.ru

Варто зазначити, що у Жванецького також є двоє синів і три доньки, народжених поза шлюбом. Однак тісних зв'язків артист ні з ким із них не підтримував.

Крім того, одружений Жванецький був лише один раз. Єдиний шлюб гумориста тривав з 1954 до 1964 року і завершився після того, як фінансове становище подружжя покращилося.

Михайло Жванецький із сином Дмитром. starhit.ru

"Я всього два рази був одружений. Один раз це було дуже давно, коли я ще працював із Райкіним. Але тоді не вийшло – дружина не захотіла терпіти мої роз'їзди. А ось потім, тобто зараз, здається, вийшло. Мені дуже добре. Я навіть, грубо кажучи, щасливий" – розповідав Жванецький в одному з інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі через смерть Жванецького оголосили траур.