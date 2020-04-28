Спадкоємиця сімейної "імперії" КВН: як виглядає єдина внучка Олександра Маслякова

Єдиний син президента клубу КВН Олександра Маслякова Олександр Масляков – молодший 28 квітня відзначає свій день народження.
Так, йому виповнюється 40 років. У сина Маслякова, як і у його знаменитого батька, одна дитина – 13-річна донька Таїсія Маслякова. Таким чином дівчинка є єдиною онучкою керівника КВН. Як вона виглядає і чим займається, дізнавався OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Олександр Масляков і його онучка Таїсія
Anews
История,которая произошла сегодня на презентации нового сезона программы "Детский КВН"! Решили сделать "семейное фото" с Масляковыми,типа "мы с дочками", кто-то говорит: "Марта ,ты лицо на книге Маслякову закрыла рукой". Я: Марта,самое главное закрыла!!! Сан Саныч : Да,ладно сейчас же не 30е и он -не Сталин! Занавес. 19 ноября смотрите на СТС в 10.30! #детскийквн #борщева #александрмасляков #таисиямаслякова #мартаюшкевич
Таїсія Маслякова народилася 19 серпня 2006 року. Її батько – Олександр Масляков – молодший, мати – Ангеліна Маслякова.
У віці трьох років дівчинка стала солісткою колективу "Непосиди".
Крім того, Таїсія виросла на КВН – з самого раннього дитинства вона сиділа поруч з батьками в глядацькій залі і старанно плескала в долоні.
Щоправда, майже ніколи при цьому не посміхалася, за що її стали називати Несміяною.
Внучка Олександра Маслякова в глядацькій залі КВН
Anews
Донька Олександра Маслякова – молодшого в КВН
Anews
Таїсія Маслякова в КВН
Anews
Як відомо, КВН давно став імперією сімейства Маслякових. Масляков – старший – президент Міжнародного союзу КВН, засновник і співвласник студії "АМіК".
Його дружина Світлана Маслякова – беззмінний режисер клубу, син Олександр – віднедавна основний власник КВН, ведучий Прем'єр-ліги КВН, гендиректор "АМіК". Дружина Маслякова – молодшого Ангеліна – директор Будинку КВН.
Олександр Масляков з сім'єю
Anews
А єдина внучка Маслякова вже в 11 років отримала свій окремий проект. Так, з 2017 року зіркові родичі доручили їй стати ведучою дитячого КВН.
Таїсія Маслякова
Anews
З 2017 року онучка Маслякова веде дитячий КВН
Anews
Таїсія Маслякова
Anews
Зазначимо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що самого Маслякова – старшого в КВН за очі називають "паном": лаявся з Галкіним і Харламовим, погрожував Зеленському та сварився з іншими зірками.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.