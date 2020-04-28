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28 квітня • оновлено в 05:15
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Спадкоємиця сімейної "імперії" КВН: як виглядає єдина внучка Олександра Маслякова

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Єдиний син президента клубу КВН Олександра Маслякова Олександр Масляков – молодший 28 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 40 років. У сина Маслякова, як і у його знаменитого батька, одна дитина – 13-річна донька Таїсія Маслякова. Таким чином дівчинка є єдиною онучкою керівника КВН. Як вона виглядає і чим займається, дізнавався OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Масляков і його онучка Таїсія

Олександр Масляков і його онучка Таїсія

Anews

История,которая произошла сегодня на презентации нового сезона программы "Детский КВН"! Решили сделать "семейное фото" с Масляковыми,типа "мы с дочками", кто-то говорит: "Марта ,ты лицо на книге Маслякову закрыла рукой". Я: Марта,самое главное закрыла!!! Сан Саныч : Да,ладно сейчас же не 30е и он -не Сталин! Занавес. 19 ноября смотрите на СТС в 10.30! #детскийквн #борщева #александрмасляков #таисиямаслякова #мартаюшкевич

Допис, поширений Borshcheva Elena (@lenaborshcheva)

Таїсія Маслякова народилася 19 серпня 2006 року. Її батько – Олександр Масляков – молодший, мати – Ангеліна Маслякова.

У віці трьох років дівчинка стала солісткою колективу "Непосиди".

Крім того, Таїсія виросла на КВН – з самого раннього дитинства вона сиділа поруч з батьками в глядацькій залі і старанно плескала в долоні.

Щоправда, майже ніколи при цьому не посміхалася, за що її стали називати Несміяною.

Внучка Олександра Маслякова в глядацькій залі КВН

Внучка Олександра Маслякова в глядацькій залі КВН

Anews

Донька Олександра Маслякова – молодшого в КВН

Донька Олександра Маслякова – молодшого в КВН

Anews

Таїсія Маслякова в КВН

Таїсія Маслякова в КВН

Anews

Як відомо, КВН давно став імперією сімейства Маслякових. Масляков – старший – президент Міжнародного союзу КВН, засновник і співвласник студії "АМіК".

Його дружина Світлана Маслякова – беззмінний режисер клубу, син Олександр – віднедавна основний власник КВН, ведучий Прем'єр-ліги КВН, гендиректор "АМіК". Дружина Маслякова – молодшого Ангеліна – директор Будинку КВН.

Олександр Масляков з сім'єю

Олександр Масляков з сім'єю

Anews

А єдина внучка Маслякова вже в 11 років отримала свій окремий проект. Так, з 2017 року зіркові родичі доручили їй стати ведучою дитячого КВН.

Таїсія Маслякова

Таїсія Маслякова

Anews

З 2017 року онучка Маслякова веде дитячий КВН

З 2017 року онучка Маслякова веде дитячий КВН

Anews

Таїсія Маслякова

Таїсія Маслякова

Anews

Зазначимо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що самого Маслякова – старшого в КВН за очі називають "паном": лаявся з Галкіним і Харламовим, погрожував Зеленському та сварився з іншими зірками.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Аліна Мельник
Теми
родина Батьки і діти
Особа
Олександр Масляков
Місце
Росія
Теги
Новини Росії день народження діти зірки люди шоу шоу-бизнес
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