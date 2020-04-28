Спадкоємиця сімейної "імперії" КВН: як виглядає єдина внучка Олександра Маслякова

Єдиний син президента клубу КВН Олександра Маслякова Олександр Масляков – молодший 28 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 40 років. У сина Маслякова, як і у його знаменитого батька, одна дитина – 13-річна донька Таїсія Маслякова. Таким чином дівчинка є єдиною онучкою керівника КВН. Як вона виглядає і чим займається, дізнавався OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Масляков і його онучка Таїсія Anews

Таїсія Маслякова народилася 19 серпня 2006 року. Її батько – Олександр Масляков – молодший, мати – Ангеліна Маслякова.

У віці трьох років дівчинка стала солісткою колективу "Непосиди".

Крім того, Таїсія виросла на КВН – з самого раннього дитинства вона сиділа поруч з батьками в глядацькій залі і старанно плескала в долоні.

Щоправда, майже ніколи при цьому не посміхалася, за що її стали називати Несміяною.

Внучка Олександра Маслякова в глядацькій залі КВН Anews

Донька Олександра Маслякова – молодшого в КВН Anews

Таїсія Маслякова в КВН Anews

Як відомо, КВН давно став імперією сімейства Маслякових. Масляков – старший – президент Міжнародного союзу КВН, засновник і співвласник студії "АМіК".

Його дружина Світлана Маслякова – беззмінний режисер клубу, син Олександр – віднедавна основний власник КВН, ведучий Прем'єр-ліги КВН, гендиректор "АМіК". Дружина Маслякова – молодшого Ангеліна – директор Будинку КВН.

Олександр Масляков з сім'єю Anews

А єдина внучка Маслякова вже в 11 років отримала свій окремий проект. Так, з 2017 року зіркові родичі доручили їй стати ведучою дитячого КВН.

Таїсія Маслякова Anews

З 2017 року онучка Маслякова веде дитячий КВН Anews

Таїсія Маслякова Anews

Зазначимо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що самого Маслякова – старшого в КВН за очі називають "паном": лаявся з Галкіним і Харламовим, погрожував Зеленському та сварився з іншими зірками.

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