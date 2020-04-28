Український репер Ярмак презентував потужну пісню під назвою "Вона", яку він присвятив своїй батьківщині.

Відповідний трек він опублікував на особистому YouTube-каналі. Так, в ньому артист співає про війну на сході України, мовний поділ й про інші актуальні проблеми в країні (щоб прослухати пісню, доскрольте новину до кінця).

Репер Ярмак презентував пісню "Вона" Фото: liza.ua

"Моя країна свиньми пограбована, земля на сході кров`ю пофарбована. В Криму сумує хатина по-білена, країна штучно мовою поділена. І нами грають кожен раз, а ми в наметах гріємось під час зими. Нас дурять далі порожніми фразами, тут совість вивезли камазами", – йдеться в пісні.

За добу з моменту публікації відео на пісню зібрало майже 90 тисяч переглядів і 2 тисячі коментарів.

репер Ярмак Фото: rap.ua

"Кожен рядок в твоїй пісні до мурашок", "Хто, як не Ярмак, зачитає про те, що болить", "Душевно і по-справжньому! Якраз в такий час, щоб люди хоч щось переосмислили", "Як завжди життєва пісня, "Одним словом – шедевр", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Земфіра випустила новий сингл під назвою "Крим". Його розкритикували в мережі.

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