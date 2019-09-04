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4 вересня • оновлено в 21:10
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"Соціум не сприйме": в палаці "Україна" поставили жирну крапку в скандалі з концертом Повалій

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У палаці мистецтв "Україна" концерт Таїсії Повалій, яка втекла до Росії, не відбудеться.

З такою категоричною заявою виступив директор палацу Роман Недзельський під час брифінгу 4 вересня, уточнивши, що керівництво постійно радиться із СБУ щодо виступів російських артистів, передає Укрінформ.

"Ми віддавали заявку СБУ, де моніторили, чи люди є в списку "Миротворця", чи перетинали кордон, який є нелегальним на території України, чи виступали в зоні бойових дій", – уточнив він.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

instagram / tpovaliyofficial

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За словами Недзельського, "Україна" спеціально підвищувала ціну на оренду залу російським артистам. Більш того, палац не є тією інстанцією, яка може забороняти артистам в'їжджати в країну.

"Для цього у нас є прикордонна служба, митна служба, відділ статистики і відділ міграції, які ці питання відслідковують. Ми тільки даємо заявку. Концерту Таїсії Повалій в палаці "Україна" не буде, бо не дотримана вся процедура. Якщо вона співачка, то повинна адаптуватися до того, що у нас сьогодні є. Якщо вона не адаптується, то соціум її не сприйме", – підкреслив він.

Директор палацу додав, що ніяких попередніх угод з Повалій підписано не було.

Повалій - в палаці "Україна" дали відповідь про концерт

Повалій - в палаці "Україна" дали відповідь про концерт

instagram / tpovaliyofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Повалій розповіла, що дасть у Києві концерт, присвячений її 55-річчю, що обурило українців. У палаці "Україна" пізніше заявили, що не отримували ніякої інформації про запланований концерт і не є його організатором, а реклама і реалізація квитків – провокація з метою дискредитації установи.

Сама Повалій розлютилася, що навколо її імені розгорівся такий скандал в інтернеті. Вона написала, що в Криму не виступала, і судитиметься з усіма, хто бреше.

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Особа
Таїсія Повалій
Місце
Україна
Теги
концерт скандали
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