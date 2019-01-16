Сотні тисяч за квиток: стало відомо, як наживаються на Пугачовій в Росії

Перший і єдиний за останні 10 років концерт російської співачки Алли Пугачової відбудеться в Кремлі 17 квітня. В офіційних точках продажу квитки на захід розлетілися за добу.

Раніше, перший ряд партеру можна було придбати за 100 тисяч рублів, а тепер ці місця продаються у спекулянтів по 375 тисяч рублів. Найдешевший квиток можна було придбати за 3 тисячі. Про це повідомляє видання "СтарХит".

Алла Пугачова Зоряний журнал

"Всі пісні для шоу вже записані. Поки не можу сказати, чи піднімуться на сцену діти Алли Ліза і Гаррі, а то яка ж це буде інтрига? В даний момент ми вибираємо режисера-постановника" – говорить директор артистки Олена Чупракова.

Костюмами і образами Примадонни займеться дизайнер Алішер. На концерті прозвучать в основному нові хіти, але не обійдеться і без легендарних композицій. Десять треків артистка придбала у волгоградського автора Наталії Касімцевої.

"Ми з Аллою Борисівною спілкуємося по пошті. Адресою поділився композитор, з яким я працюю. Відправила пробний лист з одним треком. І Алла Борисівна відповіла позитивно. Написала, що зі мною зв'яжуться. Відіслала ще кілька демо-версій. Незабаром зателефонували з офісу і озвучили перелік пісень, які вона обрала. Для одного учасника, вважаю, це дуже багато. Приємно", - говорить Касімцева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня з'явилася інформація, що Пугачовій стало погано на російському шоу "Сьогодні ввечері", яке було присвячено Ігорю Миколаєву.

Пізніше в мережі заявили, що примадонна поскаржилася на сильне першіння в горлі, а потім виявилося, ніби у неї розвинулася алергічна реакція.

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