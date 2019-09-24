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24 вересня • оновлено в 08:09
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"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

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Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, нарвалася на критику мережі через відверте фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у напівпрозорому бюстгальтері, засвітивши груди.

"Краса — в кожній з нас", — написала Іонова.

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Глюкоза засвітила груди

Фото з Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Глюкоза

Фото з Instagram

Новини
"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Зазначимо, що така відверта фотосесія спантеличила користувачів, які звинуватили співачку у вульгарності. Багато хто, придивившись, навіть побачив соски крізь білизну.

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок
"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок
"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок
"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок
"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок
"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Глюкози, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Спокуслива Глюкоза

Фото з Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Глюкоза сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Глюкоза показала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Глюкоза позує в сексуальній білизні

Фото з Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Глюкоза сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Глюкоза показала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Спокуслива Глюкоза

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона — мати.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Наташа Іонова (Глюк'оZа)
Місце
Росія
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