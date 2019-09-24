"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, нарвалася на критику мережі через відверте фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у напівпрозорому бюстгальтері, засвітивши груди.

"Краса — в кожній з нас", — написала Іонова.

Глюкоза засвітила груди Фото з Instagram

Глюкоза Фото з Instagram

Зазначимо, що така відверта фотосесія спантеличила користувачів, які звинуватили співачку у вульгарності. Багато хто, придивившись, навіть побачив соски крізь білизну.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Глюкози, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Глюкоза Фото з Instagram

Глюкоза сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Глюкоза показала "п'яту точку" Фото з Instagram

Глюкоза позує в сексуальній білизні Фото з Instagram

Глюкоза сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Глюкоза показала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Глюкоза Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона — мати.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.