"Сосок видно!" Глюкозу розгромили в мережі за розпусний знімок

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, відома під псевдонімом Глюкоза, нарвалася на критику мережі через відверте фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у напівпрозорому бюстгальтері, засвітивши груди.
"Краса — в кожній з нас", — написала Іонова.
Глюкоза засвітила груди
Фото з Instagram
Глюкоза
Фото з Instagram
Зазначимо, що така відверта фотосесія спантеличила користувачів, які звинуватили співачку у вульгарності. Багато хто, придивившись, навіть побачив соски крізь білизну.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Глюкози, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Глюкоза
Фото з Instagram
Глюкоза сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Глюкоза показала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Глюкоза позує в сексуальній білизні
Фото з Instagram
Глюкоза сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Глюкоза показала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Глюкоза
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, Глюкоза періодично підігріває інтерес публіки пікантними знімками. Це викликає осуд у деяких шанувальників, які нагадують, що вона — мати.
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