"Соски видно": поп-зірку з Росії розгромили за розпусні знімки

34-річна російська співачка Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки, на яких позує практично голою у відвертих позах.

"У променях холодного сонця", – підписала вона під фотографіями, на яких повзає біля телевізорів зі своїм зображенням у білизні з блискучих ланцюжків.

Ольга Серябкіна у відвертій фотосесії instagram / serebro_official

Настільки відверта фотосесія вже не в перший раз спантеличила користувачів, які звинуватили Серябкіну в вульгарності. Багато хто, придивившись, навіть побачили соски крізь білизну.

"Сосочки", "Давно пора в порно зніматися. Кожне фото все більше нагадує", "Виглядає як труп", "Звичайна путана", "Соски стирчать", – написали в коментарях.

Ольга Серябкіна - пікантне фото instagram / serebro_official

Ольга Серябкіна instagram / serebro_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Серябкіна розповіла про те, що у неї був роман з партнеркою по групі "Серебро" Оленою Темніковою. Таким чином співачка відреагувала на інтерв'ю колишньої колеги з приводу того, що зустрічалася з продюсером колективу Максимом Фадєєвим.

Пізніше в секс-скандал втрутилася співачка Світлана Лобода. Вона здивувалася таким одкровенням, порадивши не виносити його на публіку.

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