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28 січня • оновлено в 17:08
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Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику

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Популярна співачка Світлана Лобода поділилася пікантним відео, на якому вона демонструє шикарну фігуру в купальнику.

Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

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Так, у кадрі Лобода насолоджується відпочинком на березі океану. При цьому, співачка позує в крихітному купальнику, крізь який просвічуються соски. Крім того, купальник вигідно підкреслив ідеальні форми Світлани.

"І нехай весь світ зачекає... Хочу жити біля океану", – підписала публікацію зірка.

Фанати засипали Лободу компліментами, зазначивши, що народження двох дітей не вплинуло на фігуру знаменитості:

Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику
Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику
Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику
Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику
Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику
Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику
Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику
Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику
Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна
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