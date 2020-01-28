Соски стирчать: Лобода з'явилася на відео в крихітному купальнику

Популярна співачка Світлана Лобода поділилася пікантним відео, на якому вона демонструє шикарну фігуру в купальнику.

Ролик артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Так, у кадрі Лобода насолоджується відпочинком на березі океану. При цьому, співачка позує в крихітному купальнику, крізь який просвічуються соски. Крім того, купальник вигідно підкреслив ідеальні форми Світлани.

"І нехай весь світ зачекає... Хочу жити біля океану", – підписала публікацію зірка.

Фанати засипали Лободу компліментами, зазначивши, що народження двох дітей не вплинуло на фігуру знаменитості:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

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