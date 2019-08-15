Соски стирчать: 53-річна Холлі Беррі показала груди без білизни

Американська актриса, зірка "Люди Ікс" Холлі Беррі викликала ажіотаж у мережі пікантним знімком.
53-річна голлівудська красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує в мокрій білій майці без спідньої білизни.
Холлі Беррі
instagram / halleberry
На одязі Беррі красувався напис: "No Bra Club" ("Клуб без бюстгальтерів"), що стало прямим доказом дійсності. Адже через мокру майку актриса не посоромилася продемонструвати шанувальникам соски.
Холлі Беррі без білизни
instagram / halleberry
У мережі новий гарячий знімок Беррі викликав справжній фурор. Шанувальники не забули привітати з минулим днем народження, а також висловили своє захоплення тілом зірки. "Чудово", "З днем народження, королева", "Круто", "Красуня", – відреагували шанувальники.
Холлі Беррі в купальнику
instagram / halleberry
Спокуслива фігура Беррі
instagram / halleberry
Холлі Беррі бризкає на себе водою
instagram / halleberry
Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Холлі Беррі знялася у пікантній фотосесії, позуючи в мереживній білизні. Шанувальники були в захваті.
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