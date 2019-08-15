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Соски стирчать: 53-річна Холлі Беррі показала груди без білизни

1.3т Читати матеріал російською

Американська актриса, зірка "Люди Ікс" Холлі Беррі викликала ажіотаж у мережі пікантним знімком.

53-річна голлівудська красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує в мокрій білій майці без спідньої білизни.

Холлі Беррі

Холлі Беррі

instagram / halleberry

На одязі Беррі красувався напис: "No Bra Club" ("Клуб без бюстгальтерів"), що стало прямим доказом дійсності. Адже через мокру майку актриса не посоромилася продемонструвати шанувальникам соски.

Холлі Беррі без білизни

Холлі Беррі без білизни

instagram / halleberry

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Кара Делевінь знялася абсолютно голою в пікантній фотосесії

У мережі новий гарячий знімок Беррі викликав справжній фурор. Шанувальники не забули привітати з минулим днем народження, а також висловили своє захоплення тілом зірки. "Чудово", "З днем народження, королева", "Круто", "Красуня", – відреагували шанувальники.

Холлі Беррі в купальнику

Холлі Беррі в купальнику

instagram / halleberry

Спокуслива фігура Беррі

Спокуслива фігура Беррі

instagram / halleberry

Холлі Беррі бризкає на себе водою

Холлі Беррі бризкає на себе водою

instagram / halleberry

Соски стирчать: 53-річна Холлі Беррі показала груди без білизни
Соски стирчать: 53-річна Холлі Беррі показала груди без білизни
Соски стирчать: 53-річна Холлі Беррі показала груди без білизни

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Холлі Беррі знялася у пікантній фотосесії, позуючи в мереживній білизні. Шанувальники були в захваті.

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Особа
Холлі Беррі
Теги
фотосессія шоу-бизнес Краса
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