Соски стирчать: 53-річна Холлі Беррі показала груди без білизни

Американська актриса, зірка "Люди Ікс" Холлі Беррі викликала ажіотаж у мережі пікантним знімком.

53-річна голлівудська красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує в мокрій білій майці без спідньої білизни.

Холлі Беррі instagram / halleberry

На одязі Беррі красувався напис: "No Bra Club" ("Клуб без бюстгальтерів"), що стало прямим доказом дійсності. Адже через мокру майку актриса не посоромилася продемонструвати шанувальникам соски.

Холлі Беррі без білизни instagram / halleberry

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У мережі новий гарячий знімок Беррі викликав справжній фурор. Шанувальники не забули привітати з минулим днем народження, а також висловили своє захоплення тілом зірки. "Чудово", "З днем народження, королева", "Круто", "Красуня", – відреагували шанувальники.

Холлі Беррі в купальнику instagram / halleberry

Спокуслива фігура Беррі instagram / halleberry

Холлі Беррі бризкає на себе водою instagram / halleberry

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Холлі Беррі знялася у пікантній фотосесії, позуючи в мереживній білизні. Шанувальники були в захваті.

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