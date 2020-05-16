51-річний музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов підняв на сміх 70-річну співачку Надію Бабкіну через дивний виконання пісні "День перемоги".

Так, на особистому акаунті в Instagram Бабкіна опублікувала відеозапис, який викликав роздратування у Сосєдова. Свою думку про співачку він розповів виданню "Дні. Ру".

"Придуркуватість, провокація, бравада є. А де чистий спів? Вона захотіла всіх нас поставити в глухий кут. Дивитися на це неприємно, але саме до такого ефекту вона і прагнула. Ось видно, що вона кайфує від усього цього, від своєї дурі", – заявив Сосєдов.

Сосєдов засудив Бабкіну

На думку журналіста, Бабкіна записала ролик з викликом, адже під Днем перемоги вона мала на увазі не історичні події, а свою особисту "перемогу" над коронавірусом. Сергій додав, що артистку немає сенсу критикувати за подібну поведінку.

"Вона майстриня на такі штуки. Нас тут бентежить легкий елемент блюзнірства щодо великої пісні. Але сказати, що це однозначно жахливо і огидно, тим не менш, я не можу. Все-таки зрозуміло, що це прикол, маленька провокація. Наді, звичайно, захотілося якось стрепенутися, брикнути після хвороби ", – уклав Сосєдов.

Відео, яке спровокувало негативну реакцію Сосєдова:

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