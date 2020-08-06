Сосєдов висміяв Пугачову і Бабкіну: назвав їхні відносини з чоловіками "клоунадою".

Відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов засумнівався в тому, що співачки Алла Пугачова та Надія Бабкіна щасливі зі своїми чоловіками. Так, він назвав їхні шлюби "клоунадою" і зазначив, що для нього ці союзи "не виглядають переконливо".

Про це Сосєдов повідомив в інтерв'ю виданню "Собеседник". "У шоу-бізнесі щасливих взагалі немає. Алла Пугачова з Галкіним? Це ж смішно! Там все клоунада. Де ви бачили щастя? Союз Наді Бабкіної з Євгеном Гором – курям на сміх!" – заявив він.

Алла Пугачова і Максим Галкін, Надія Бабкіна та Євген Гор

Розкритикував Сосєдов й особисте життя Лоліти Мілявської. Критик констатував, що співачка без кінця змінює чоловіків. Також дісталося Ірині Аллегровій та її останньому чоловікові Ігорю Капусті.

"А може, у Лоліти щастя? Так вона без кінця змінює чоловіків! Яке там щастя? Або в Аллегрової щастя? Вона зі своїм Капустою не могла розібратися стільки років. Жах один! Немає в шоу-бізнесі щасливих", – додав він.

Ірина Аллегрова і Лоліта Мілявська

На противагу музичний критик навів пару Софії Ротару з чоловіком Анатолієм Євдокименко. Він зазначив, що їхні стосунки здавалися гармонійними, але, як зазначив Сосєдов, це був скоріше творчий союз.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова незаслужено вважається однією з найкращих співачок, і їй слід мовчати у відповідь на критику.