"Сорян, Вась": Джиган дивно відреагував на власне розлучення

Зірка Instagram Оксана Самойлова офіційно розлучається з чоловіком, українським репером Джиганом. Сам артист досить дивно відреагував на це.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він опублікував знімок, на якому був у футболці із зображенням напівголої дружини.

"Поц, мама вдома? Сорян, Вась", – підписав знімок артист.

Примітно, що фото було розміщено за кілька годин до того, як Самойлова повідомила своїм шанувальникам про розлучення.

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