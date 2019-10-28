'Соромно за тебе!' MARUV обурила мережу виступом на 'Танцях з зірками'

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) повернулася на проект "Танці з зірками". Артистка не тільки стала ведучою балкона, але і заспівала свій хіт "Siren Song", з яким перемогла в Національному відборі на Євробачення.

Не всім користувачам мережі сподобався виступ артистки. Деякі шанувальники назвали його занадто вульгарним і звернули увагу на те, що шоу дивляться діти. Відео опубліковано на офіційному Youtube-каналі проекту.

telegid.com

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Ну що це за танець?", "Ну вас не тільки дорослі дивляться, але і діти. Maruv не кращий приклад", "Все круто, але Maruv не ведуча. Огидно було слухати", "Maruv, соромно за тебе", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, MARUV покинула шоу в п'ятому ефірі. Співачка отримала найменшу кількість балів. У мережі негативно відреагували на виступ співачки і визнали її танець занадто вульгарним.

Раніше, MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні. Артистка прокоментувала пункт про заборону брати участь у конкурсі тим, хто виступав в РФ, заявивши, що "це погано для розвитку музики і в цілому для творчої особистості".

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