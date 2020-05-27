"Соромно за них!" Дружина актора з РФ засудила зірок, які скаржаться на тяжке становище

Дружина народного артиста Росії Бориса Щербакова актриса Тетяна Бронзова висловилася про акторів, які скаржаться на свій фінансовий стан через карантин.

Зокрема, в коментарі виданню "Комсомольская правда" Бронзова прокоментувала слова вдови Миколи Караченцова Людмили Поргіної, яка заявляла, що сидить без грошей.

Борис Щербаков та Тетяна Бронзова goodhouse.ru

"Людмила Поргіна – заслужена артистка РФ, вона отримує хорошу пенсію, думаю, близько 50 тисяч у місяць. І розповідати, що вона сидить без грошей, здається, дивно. І неправда. Коли актори скаржаться на безгрошів'я, мені за них соромно. Дуже незручно все це чути. Але найдивніше, що не тільки артисти театру, які залишилися без вистав і зйомок, але "зірки" шоу-бізнесу стали скаржитися на втрату доходу! Хтось навіть написав, що ледве зводить кінці з кінцями. При цьому деякі з них живуть у дорогих особняках, у когось вілла в Швейцарії... У цій ситуації розповідати про те, як вони майже голодують, соромно! Той випадок, коли мільйонерові не вистачає ще одного мільйона", – сказала Бронзова.

Людмила Поргіна kp.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 71-річна російська артистка й вдова актора Миколи Караченцова Людмила Поргіна розповіла про фінансові труднощі.