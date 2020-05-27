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27 травня • оновлено в 08:34
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"Соромно за них!" Дружина актора з РФ засудила зірок, які скаржаться на тяжке становище

2.1т
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Дружина народного артиста Росії Бориса Щербакова актриса Тетяна Бронзова висловилася про акторів, які скаржаться на свій фінансовий стан через карантин.

Зокрема, в коментарі виданню "Комсомольская правда" Бронзова прокоментувала слова вдови Миколи Караченцова Людмили Поргіної, яка заявляла, що сидить без грошей.

Борис Щербаков та Тетяна Бронзова

Борис Щербаков та Тетяна Бронзова

goodhouse.ru

"Людмила Поргіна – заслужена артистка РФ, вона отримує хорошу пенсію, думаю, близько 50 тисяч у місяць. І розповідати, що вона сидить без грошей, здається, дивно. І неправда. Коли актори скаржаться на безгрошів'я, мені за них соромно. Дуже незручно все це чути. Але найдивніше, що не тільки артисти театру, які залишилися без вистав і зйомок, але "зірки" шоу-бізнесу стали скаржитися на втрату доходу! Хтось навіть написав, що ледве зводить кінці з кінцями. При цьому деякі з них живуть у дорогих особняках, у когось вілла в Швейцарії... У цій ситуації розповідати про те, як вони майже голодують, соромно! Той випадок, коли мільйонерові не вистачає ще одного мільйона", – сказала Бронзова.

Людмила Поргіна

Людмила Поргіна

kp.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 71-річна російська артистка й вдова актора Миколи Караченцова Людмила Поргіна розповіла про фінансові труднощі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Людмила Поргина
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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