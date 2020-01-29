Соромітний курйоз в "Давай одружимося" заграв у Гарика Харламова новими фарбами

Актор Гарік Харламов у своїй новій пародії висміяв скандально відому фразу Лариси Гузєєвої у програмі "Давай одружимося".

У своєму Instagram-акаунті чоловік Христини Асмус виклав один з фрагментів програми, в якій наречений виступає зі своїм монологом.

"Губи ворушаться, але слів не чути", - говорить один з героїв шоу, після чого в ролику показуються губи Гузєєвої, на яких читається її скандальна фраза "п**орасіна".

До речі, Лариса Гузєєва саме цією фразою охарактеризувала вітчима одного з учасників "Давай одружимося", який розповів про те, як його у 6-річному віці віддали у дитячий будинок.

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