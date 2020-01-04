"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото

Зірка українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, поділилася спокусливими фото.

На знімках, які були опубліковані на сторінці в Instagram, актриса показала сідниці на камеру.

Ліза Василенко Instagram @elizabethvasilenko

Так, на фотографіях Ліза похвалилася апетитними формами в облягаючих шортах. Образ завершував короткий білий топ і червона панамка.

Ліза Василенко Instagram @elizabethvasilenko

Ліза Василенко Instagram @elizabethvasilenko

Однак деякі шанувальники розкритикували гарячі кадри Василенко, заявивши, що актриса втратила сором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно актриса Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.

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