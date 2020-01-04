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4 січня • оновлено в 03:29
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"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото

1.1т
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Зірка українського телесеріалу "Школа", актриса Ліза Василенко, яка прославилася роллю учениці Лоли, поділилася спокусливими фото.

На знімках, які були опубліковані на сторінці в Instagram, актриса показала сідниці на камеру.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @elizabethvasilenko

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Так, на фотографіях Ліза похвалилася апетитними формами в облягаючих шортах. Образ завершував короткий білий топ і червона панамка.

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @elizabethvasilenko

Ліза Василенко

Ліза Василенко

Instagram @elizabethvasilenko

Однак деякі шанувальники розкритикували гарячі кадри Василенко, заявивши, що актриса втратила сором.

"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото
"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото
"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото
"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото
"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото
"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото
"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото
"Сором відсутній!" Зірка "Школи" нарвалася на критику через пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно актриса Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила груди і тату в зоні бікіні.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
А теперь признавайтесь, кто дрочит?
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
КРАСИВАЯ ДЕВОЧКА
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