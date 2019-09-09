"Сором і ганьба!" Новий кліп Тіматі та Гуфа про Москву обурив росіян

Кліп реперів Тіматі та Гуфа на трек "Москва" встановив рекорд за кількістю дизлайків в російському сегменті YouTube.

Так, за кілька днів відео набрало 808 тис. дизлайків, в той час, як позитивно оцінили ролик всього 60 тис. осіб.

Скріншоти з відео

"Обидва поховали свої кар'єри, але, як казав Конфуцій - що мертве, померти не може", "Гуф впав на дно. Але під цим дном закопаний Тіматі", "Просто дно. Це ж треба так свою репутацію не цінувати", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російські репери відмовилися брати участь в новому фестивалі топового російського пропагандиста Дмитра Кисельова в анексованому Криму – Rap Koktebel 2019. Захід залишилося без хедлайнера, а гостей розважали такі артисти, як Гуф і Кравц, а також маловідомі репери.

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