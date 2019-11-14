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14 листопада • оновлено в 14:09
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Соняшники на паркані: Корольова показала свою "філію України" під Москвою

2.4т
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Російська співачка українського походження Наташа Корольова показала свою підмосковну дачу.

Так, у інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" артистка зізналася, що через те, що у неї немає можливості співати в Україні, "доводиться Батьківщину робити поруч".

Наташа Корольова

Наташа Корольова

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"Залишається "шо" і "га": Корольова, яка виїхала до Росії, пожартувала над українською

Заміський будинок Корольової розташований у Підмосков'ї. Однак привертає увагу навіть не сама дача зірки, а яскравий високий паркан. На ньому намальовано поле з жовтими соняшниками і блакитне небо.

За словами співачки, вона часто влаштовує у своєму будинку вечірки, на яких співає українською мовою.

Наташа Корольова

Наташа Корольова

Кадр з відео

Єдиний зв'язок зараз Корольової з Україною – її помічниця по дому Валентина, що є землячкою артистки.

Наташа Корольова

Наташа Корольова

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наташа Корольова зізналася, що кілька років тому втратила ненароджену дитину через скандал на тлі її інтимних фото з чоловіком Сергієм Глушком (Тарзан).

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Особа
Наташа Корольова
Місце
Росія
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