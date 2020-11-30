Сольний виступ Дорофєєвої на "Танцях з зірками" викликав ажіотаж у мережі

У фіналі шоу "Танці з зірками", який відбувся в неділю, 29 листопада, українська співачка Надя Дорофєєва вперше виступила із сольним номером. Вона представила свою пісню Gorit.

У мережі виступ артистки викликав неоднозначні емоції. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, думки прихильників розділилися. Одні розхвалили Дорофєєву і вважають, що її чекає великий успіх, а інші – розкритикували виступ.

"Мені подобалася раніше Дорофєєва. Але це розчарування. Якийсь дешевий спосіб малолітки-стриптизерки з дурним текстом ні про що".

"Дивний образ малолітки для 30-річної дівчини".

"Стара для такого образу. У неї за віком вже діти могли б виступати в таких нарядах. Видно, що давно не 20, а тим більше не 16".

"Образ просто пушка", "Надя – класна дівчина! Бажаю прорватися і вирватися", "Дуже круто, Надя молодець!".

"Пісня з дуже глибоким змістом, як і всі від Потапа. Я прям розплакалася від почуттів, що переповнювали".

Надя Дорофєєва вперше виступила із сольним номером Скриншот

Надя Дорофєєва вперше виступила із сольним номером Скриншот

Надя Дорофєєва вперше виступила із сольним номером Скриншот

Надя Дорофєєва вперше виступила із сольним номером Скриншот

Надя Дорофєєва вперше виступила із сольним номером Скриншот

Надя Дорофєєва вперше виступила із сольним номером Скриншот

Надя Дорофєєва вперше виступила із сольним номером Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила першу сольну пісню Gorit, очолила престижний чарт Apple Music 2020. Вона стала першою українською артисткою, яка зайняла перше місце в престижному рейтингу.