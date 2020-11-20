Сольна пісня Дорофєєвої викликала суперечки в мережі: чому її розкритикувала частина фанатів співачки

Українська співачка Надя Дорофєєва представила першу сольну композицію під назвою "Горит" і кліп на неї. Але пісня викликала неоднозначну реакцію у шанувальників артистки.

Виконавиця співає про кохання і захоплення. Відповідне відео вона опублікувала на YouTube-каналі (його можна подивитися в кінці новини).

Так, багатьом пісня дуже сподобалася, і вони засипали зірку компліментами. За їх словами, це стане хітом і фанати вже чекають перший сольний концерт Дорофєєвої.

"Ла-ла-ла" почали вживати в піснях з 1965 року. Давайте погодимося, це найах*ніше і сексуальне "ла-ла-ла" з 1965 року","Це пушка! Легка та приємна!".

"Пісня 100% радіо хіт", "Це просто шикарно!".

"Чудовий початок! Сподіваюся, наступні пісні будуть не гірші, Надя дуже талановита, їй потрібно розкривати свій голос".

"Вау! Дуже круто, дивилася на одному диханні!", "Це тільки початок, а що буде далі!".

"Дуже красиво! Пісня топ, з першого прослуховування заїла. Кліп взагалі бомба, розрив! Королева поп-музики! Вже хочеться відриватися на концерті під цей трек", – пишуть користувачі в мережі.

Пісня і кліп Дорофєєвої викликали неоднозначну реакцію у шанувальників Скриншот

Пісня і кліп Дорофєєвої викликали неоднозначну реакцію у шанувальників Скриншот

Пісня і кліп Дорофєєвої викликали неоднозначну реакцію у шанувальників Скриншот

Пісня і кліп Дорофєєвої викликали неоднозначну реакцію у шанувальників Скриншот

Але знайшлися і ті, хто розкритикував композицію і кліп співачки. Шанувальники розчарувалися, але впевнені, що це тільки початок, а далі Дорофєєва "знайде свій стиль" і здивує всіх.

"Я дуже люблю Надю, але пісня звичайнісінька", "Надя крута, пісня банальщина". "Очікували чогось більш вибухового, дуже розчарувала, шкода".

"Дуже чекала цей кліп і, якщо чесно, засмутилася. "Время и Стекло" були унікальні. А тут... Пісня як у всіх, кліп як у всіх. Але вірю, що це тільки початок сольної кар'єри Надії і вона ще знайде свій стиль" .

"Кліп, образи класні. Пісня, думаю, не хіт. Але Дорофєєва яскрава". "Слабо... Ні танцю, ні пісні, ні "вау".

"Візуал відмінно, пісня якась слабка для старту сольної кар'єри".

"Звучить якось нафталіново", "Звучить якось не сучасно. Пісня якоїсь Ветлицької з 2000-х".

"Типова попса з упором на сексуальність", "Щось з Демо – Сонечко в руках? Ось це ла-ла-ла... Чи здалося?", – написали в коментарях.

Шанувальники розчарувалися в пісні та кліпі Дорофєєвої Скриншот

Шанувальники розчарувалися в пісні та кліпі Дорофєєвої Скриншот

Шанувальники розчарувалися в пісні та кліпі Дорофєєвої Скриншот

Шанувальники розчарувалися в пісні та кліпі Дорофєєвої Скриншот

Шанувальники розчарувалися в пісні та кліпі Дорофєєвої Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надя Дорофєєва захопила своїх фанатів відвертим знімком. У Instagram-акаунті артистка опублікувала досить пікантне фото, на якому позує в сексуальній білизні.