Солістові "Мумій Троль" — 51: як виглядає сьогодні і куди пропав Лагутенко

Лідер відомої російської групи "Мумій Троль" Ілля Лагутенко в середу, 16 жовтня, святкує свій день народження.

Так, артисту виповнюється 51 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як зараз виглядає Лагутенко і куди він пропав.

Ілля Лагутенко в молодості і зараз Фото з Instagram

Російський рок неможливо уявити без Іллі Лагутенка. Його творча кар'єра почалася ще в 80-х і триває вже більше 30-ти років. Музикант, як і раніше дуже популярний і збирає на виступах тисячі фанатів. На рахунку у групи "Мумій Троль" понад десять студійних збірок, і вони продовжують працювати над записом нових хітів. Найбільше визнання слухачів отримали такі пісні, як "Владивосток 2000", "Утекай", "Девочка".

Ілля Лагутенко Фото з Instagram

Група "Мумій Троль" Фото з Instagram

Ілля Лагутенко Фото з Instagram

Ілля Лагутенко Фото з Instagram

Однак зазначимо, що Лагутенко давно переїхав в США і не шкодує про своє рішення. У численних інтерв'ю музикант розповідав, що Америка — країна для тих, що хоче стати частиною великого шоу-бізнесу.

Ілля Лагутенко Фото з Instagram

Ілля Лагутенко Фото з Instagram

Група "Мумій Троль" Фото з Instagram

Протягом декількох років артист жив на три міста: Лос-Анджелес, Токіо і Владивосток. До недавнього часу організовував фестиваль, на який привозив зарубіжних артистів.

Група "Мумій Троль" Фото з Instagram

Ілля Лагутенко Фото з Instagram

Ілля Лагутенко Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL розповів, як виглядає і куди пропала російська актриса Валентина Рубцова, виконавиця головної ролі в серіалі "Універ" та ситкомі "СашаТаня".

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