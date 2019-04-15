Солістка популярного в РФ гурту потрапила до лікарні: що з нею

Вокалістка гурту SEREBRO Ірина Титова була госпіталізована після концерту "Партійна зона МУЗ-ТВ" У неї піднялася висока температура.

Лікарі припускають, що причиною могла стати лакунарна ангіна, але поки остаточний діагноз не поставлений, пише "СтарХит".

Лікарів довелося викликати відразу після виступу. Після огляду фахівцями дівчина була госпіталізована в одну з московських лікарень.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 25-річна дочка скандальної російської співачки Валерії, яка раніше підтримала анексію Криму РФ, Анна Шульгіна екстрено госпіталізована в Москві. Дівчині провели термінову операцію. Звернутися до лікарів її змусило різке нездужання. У лікарні Анну прооперували в терміновому порядку. Поки дочка Валерії приховує, що стало причиною госпіталізації і який діагноз їй поставили фахівці.

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