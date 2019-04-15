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Солістка популярного в РФ гурту потрапила до лікарні: що з нею

1.8тЧитати матеріал російською

Вокалістка гурту SEREBRO Ірина Титова була госпіталізована після концерту "Партійна зона МУЗ-ТВ" У неї піднялася висока температура.

Лікарі припускають, що причиною могла стати лакунарна ангіна, але поки остаточний діагноз не поставлений, пише "СтарХит".

Солістка популярного в РФ гурту потрапила до лікарні: що з нею
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Лікарів довелося викликати відразу після виступу. Після огляду фахівцями дівчина була госпіталізована в одну з московських лікарень.

Солістка популярного в РФ гурту потрапила до лікарні: що з нею

Як раніше писав OBOZREVATEL, 25-річна дочка скандальної російської співачки Валерії, яка раніше підтримала анексію Криму РФ, Анна Шульгіна екстрено госпіталізована в Москві. Дівчині провели термінову операцію. Звернутися до лікарів її змусило різке нездужання. У лікарні Анну прооперували в терміновому порядку. Поки дочка Валерії приховує, що стало причиною госпіталізації і який діагноз їй поставили фахівці.

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