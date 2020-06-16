Солістка "НеАнгелів" показала ідеальне тіло в купальнику

Крістіна Долматова люди 20:54, 16.06.2020 Оновлено: 21:06, 16.06.2020

Українська співачка, солістка попгурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася з шанувальниками черговими пікантними фото.

Так, на них артистка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідними знімками Вікторія поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Instagram Вікторії Смеюхи
Instagram Вікторії Смеюхи
Instagram Вікторії Смеюхи
Instagram Вікторії Смеюхи
Instagram Вікторії Смеюхи
Instagram Вікторії Смеюхи

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки. Вони засипали Вікторію компліментами.

"Сексі", "Богиня", "Яка красива. Ідеальна фігурка", "Розкішне тіло", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторію Смеюху запідозрили у вагітності через знімки, на яких було видно кругленький животик.

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