Солістка "НеАнгелів" показала ідеальне тіло в купальнику
Українська співачка, солістка попгурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася з шанувальниками черговими пікантними фото.
Так, на них артистка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідними знімками Вікторія поділилася на особистій сторінці в Instagram.
Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки. Вони засипали Вікторію компліментами.
"Сексі", "Богиня", "Яка красива. Ідеальна фігурка", "Розкішне тіло", – написали люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторію Смеюху запідозрили у вагітності через знімки, на яких було видно кругленький животик.