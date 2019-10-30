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30 жовтня • оновлено в 10:02
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"Він зачепив мене!" Солістка гурту KAZKA розповіла про роман з іноземцем

1.3т Читати матеріал російською

Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла про особисте життя.

Так, у програмі "Зе Интервьюер" співачка зізналася, що нещодавно у неї зав'язалися романтичні стосунки з іноземцем. За словами Зарицької, молодик зачепив її тим, що не знає нічого про популярність на батьківщині (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олександра Зарицька

Олександра Зарицька

Фото: instagram/kazka.band

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"Ми познайомилися на фестивалі Sziget біля Будапешта. Нещодавно ми їздили в Італію разом, все дуже класно. Ця людина мене зачепила, бо не знала, хто я", – розповіла Олександра.

Олександра Зарицька

Олександра Зарицька

Фото: instagram/kazka.band

Але назвати його своїм бойфрендом Зарицька не може, оскільки через відстань вони бачаться дуже рідко. До того ж у них, за словами співачки, різні інтереси і коло спілкування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Олександра Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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Особи
Саша Зарицька KAZKA
Місце
Україна
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