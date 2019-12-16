Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розбурхала шанувальників тизером до нового кліпу на пісню "Палала".

Відео зняв відомий український режисер Алан Бадоєв. Фото Зарицька розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Пірнай в глибини себе, стеж за червоною ниткою, чекай новий відеокліп KAZKA, створений Аланом Бадоєвим. Незабаром", - підписала ролик Зарицька.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"Здається, це буде бомба", "Уявляю, яким кліп буде", "Ой, як гаряче", "Фу, до блювотних позивів", "Пальці в рот, щось противненько злегка", "Ого! Несподівано, але дуже еротично", "Як на мене, занадто вульгарно", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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