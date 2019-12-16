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16 грудня • оновлено в 15:32
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Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео

1.9т
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Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька розбурхала шанувальників тизером до нового кліпу на пісню "Палала".

Відео зняв відомий український режисер Алан Бадоєв. Фото Зарицька розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео
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"Пірнай в глибини себе, стеж за червоною ниткою, чекай новий відеокліп KAZKA, створений Аланом Бадоєвим. Незабаром", - підписала ролик Зарицька.
Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео

Скріншот з відео

Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео

Скріншот з відео

"Здається, це буде бомба", "Уявляю, яким кліп буде", "Ой, як гаряче", "Фу, до блювотних позивів", "Пальці в рот, щось противненько злегка", "Ого! Несподівано, але дуже еротично", "Як на мене, занадто вульгарно", - пишуть в мережі.

Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео
Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео
Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео
Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео
Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу вульгарним відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Зарицька викликала бурю емоцій шанувальників серією відвертих фото і зізнанням. Вона розповіла, що раніше страждала від комплексів через свою зовнішність, але полюбила своє тіло і тепер щаслива.

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Автор
Марія Дідик
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